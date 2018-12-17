"Позорище!": российский биатлонист оказался в центре грязного скандала

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущего года отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурю недовольства в Сети.

Болельщики выразили возмущение в социальных сетях. По их мнению, вердикт СБР несправедлив, и биатлонист имеет право участвовать в гонках.

"Когда услышала о ситуации с эстафетой, сразу поняла: здесь что-то нечисто. Всегда была за справедливость. Антон, держись, мы с тобой!", "Нам целый день втирали дичь с экрана, не дав тебе объясниться. Устроили цирк, как всегда", "Такое раздуть – это просто… Куда катится биатлон? С такими руководителями и врагов не нужно. Я очень надеюсь, что все образуется", – написали россияне в Instagram-аккаунте спортсмена.

Также пользователи соцсети задались вопросом, почему чемпион мира остался за бортом. "Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона (спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. – Прим. ред.) несет чушь, то мужики непонятные какие-то", – написал один из фолловеров.

Болельщики адресовали претензии и главе СБР Владимиру Драчеву в его Instagram-аккаунте. "Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как Вы его обвинили и отстранили", – отметил один из пользователей. "Позорище! Бедные спортсмены!" – добавил другой.

Напомним, 16 декабря глава СБР заявил, что Антон Бабиков отстранен от выступлений за основную сборную России минимум до конца года. Владимир Драчев объяснил это решение отказом биатлониста от эстафеты Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен это отрицает.