"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника

Спортивный комментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы. Дмитрий Губерниев довольно резко высказался в его адрес.

По словам ведущего, они виделись с Гамзой лишь раз – на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Губерниев возмущен тем, что чиновник раскритиковал его не лично, а за глаза.

Комментатор отметил, что его популярность в Чехии с точки зрения биатлона напоминает "популярность Аллы Пугачевой в ее лучшие годы". "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень", – цитирует комментатора "Спорт-Экспресс".

Ранее вице-президент IBU заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону. В свою очередь комментатор отметил, что в эфире говорил про людей, которые "противодействуют российским историям". Он пояснил, что это Чехия, Швеция, США и Канада. "Мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что, дорогой пан Гамза, не надо врать", – заключил Губерниев.

Иржи гамза опять кукарекает про злых русских, нарушения которых составляют 92% от нарушений всех стран. Пффф — Набчик (@nabbiemarie) 12 декабря 2018 г.

Ведущий посоветовал Чехии найти себе серьезного комментатора – такого, чтобы мог конкурировать с ним. По его словам, чехи "бесконечно тырят" "Матч ТВ".

Отметим, что Иржи Гамза ранее заявил, что не будет больше общаться с Дмитрием Губерниевым. По мнению чиновника, комментатор вовсе не помогает развивать биатлон. "Ему нужны только скандалы", – уверен чех.