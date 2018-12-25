По стопам Пугачевой: Губерниев ошарашил народ откровенным признанием

Дмитрий Губерниев популярен в Чехии так же, как Алла Пугачева в ее лучшие годы. Известный комментатор биатлона таким сравнением ответил чиновнику от спорта, выступившему с критикой журналиста.



В непрофессионализме обвинил Губерниева первый вице-президент IBU и глава чешского Союза биатлонистов Иржи Гамза. Чиновник заявил, что комментарии россиянина "вредят российскому и мировому биатлону".

Дмитрий удивлен таким вниманием к своей персоне – журналист признался, что виделся с чехом всего один раз. Тем не менее на критику счел нужным ответить.

"Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Но я рад, что моя популярность в Чехии с точки зрения биатлона напоминает популярность Аллы Пугачевой в ее лучшие годы", – цитирует журналиста "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Губерниев призвал чеха в следующий раз не проходить мимо, а предъявлять претензии лично.

13 декабря правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России по биатлону – якобы спортсмены нарушили aнтидoпингoвые правила в период проведения прошлогоднего мирового первенства в Хoхфильцeнe.

Спортсменам сборной России по биатлону предъявили уголовные обвинения. Как сообщил Дмитрий Губерниев, полиция приезжала к Антону Шипулину, который пропустил часть предстартовой подготовки и находился на сборах в австрийском Обертиллиахе.

