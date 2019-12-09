Татьяна Тарасова встала грудью за оконфузившуюся Алину Загитову

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Понедельник 9 декабря
Лента новостей
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:39
"Впервые увидела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:39
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш
10:35
Как правильно выбрать рыбные консервы
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
10:02
Украинцы послали Зеленского далеко и надолго
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:57
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:20
"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:56
Американские снайперы? На Майдане против Зеленского заметили странных людей
00:11
"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций
22:35
"Я очень люблю его и мы счастливы вместе": подопечная Меладзе об их отношениях
20:17
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
18:14
Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
17:50
Хирург предостерегает Семенович о возможных осложнениях
17:35
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
17:31
Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве
16:45
"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова
16:20
"Что за детский сад?": ворочающая языком Бузова вызвала оторопь
15:46
"Продукт ужасного толстого монстра Фадеева": Серябкиной дали смачную оплеуху
15:32
Сын Валерии показал изуродованное лицо после страшной аварии
15:22
Кудрявцева и Лазарев снова вместе
14:43
"Уже слишком": 67-летняя Аллегрова вывалила большую грудь
14:14
Отравившегося "Кротом" Алибасова настигла смерть
13:35
"Угомонитесь!": Королева взорвалась после попойки 17-летнего сына
13:27
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
12:50
"Опять перебрала лишнего": Волочкову в нелепом виде подняли на смех
12:39
"Я бы женился!": Семенович опьянила россиян шикарными формами
12:29
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
12:25
Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
12:00
"Убивают!": у Темниковой серьезные проблемы со здоровьем
11:41
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
10:59
"Заложница обстоятельств": Басков вступился за оскандалившуюся Ротару
10:36
Косторная уничтожила сдавшую Загитову
10:06
"Мои мечты разрушились": Пугачева сделала сенсационное заявление
09:39
Умерла звезда сериала "Друзья"
06:34
Окровавленного Тимати разорвали на куски из-за опасного зверя рядом с сыном
03:09
Обделил сына: экс-жена Булдакова не согласна с завещанием
00:19
"Полина оскорбилась": Сюткин высказался о дерзкой выходке участника шоу "Голос"
22:04
"Одинаковые или нет?": дочь Виторгана показала голую грудь во всей красе
20:17
Ирина Шейк показала публике нового любовника
18:00
В Москве пьяный стритрейсер насмерть сбил трех человек
17:37
"Мне нужен совет": Ургант обратился к Медведеву по вопросу обрезания (Видео)
17:13
В аэропорту Внуково пассажир перенес клиническую смерть
16:30
Собчак и рядом не стояла: голая Дарья Мороз возбудила народ
15:55
Новые неприятности: дочь Успенской получила травму ножом
15:13
Отрезало ногу: в Москве поезд сбил пенсионерку
14:31
"Не жилец": всплыли касающиеся Лукашенко тревожные вести
14:02
Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении
13:23
Чемпионка Трусова с треском провалилась
12:55
Изголодавшуюся по сексу певицу Глюкозу закидали камнями
12:45
Пышная грудь дочери Крутого заставила россиян биться в экстазе
12:10
Прилюдные ласки Пугачевой и Галкина взбудоражили сеть
11:34
Билан проболтался о постыдном занятии и убежал
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении
"Не жилец": всплыли касающиеся Лукашенко тревожные вести
Спорт

Татьяна Тарасова встала грудью за оконфузившуюся Алину Загитову

Татьяна Тарасова. Фото: www.globallookpress.com
В Сети активно обсуждают провал Алины Загитовой в финале Гран-при. Фигуристке удалось взять лишь второе место.
прочитано 41 раз

Многие недовольны результатом спортсменки. Злопыхатели посоветовали действующей олимпийской чемпионке в женском одиночном фигурном катании задуматься о завершении карьеры. Сама Алина предпочитает игнорировать подобные высказывания в свой адрес.

ПО ТЕМЕ

Косторная уничтожила сдавшую Загитову

Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Тем временем, за юную спортсменку вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она считает, что предлагать 17-летней фигуристке закончить с профессиональным спортом стыдно.

"Те, кто говорит, что Алине пора заканчивать, вы что, могильщиками работаете? Как вам не стыдно? Девочка впервые ошиблась, а вы уже готовы ее раскромсать. Безжалостные и бессовестные люди", – заявила разгневанная Тарасова. 

Напомним, звезда спорта Алина Загитова на этот раз заняла второе место. За свою программу она получила 79,60 балла. Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, поставившая новый мировой рекорд за короткую программу – 85,45.

9 декабря 2019, 16:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
Найдены новые доказательства беременности Маркл
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

С официальным сообщением выступила дочь актрисы
Регионы

"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста

Украинцы считают, что полуостров не принимает гостей из России
Шоу-бизнес

Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии

Наследнику артистки разорвало обе губы
Шоу-бизнес

"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами

Экс-участницы телестройки испробовали на себе новомодный тренд

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Косторная уничтожила сдавшую Загитову
Чемпионка Трусова с треском провалилась
"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи
Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина (видео)

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru