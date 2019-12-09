Татьяна Тарасова встала грудью за оконфузившуюся Алину Загитову

Многие недовольны результатом спортсменки. Злопыхатели посоветовали действующей олимпийской чемпионке в женском одиночном фигурном катании задуматься о завершении карьеры. Сама Алина предпочитает игнорировать подобные высказывания в свой адрес.
Тем временем, за юную спортсменку вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она считает, что предлагать 17-летней фигуристке закончить с профессиональным спортом стыдно.
"Те, кто говорит, что Алине пора заканчивать, вы что, могильщиками работаете? Как вам не стыдно? Девочка впервые ошиблась, а вы уже готовы ее раскромсать. Безжалостные и бессовестные люди", – заявила разгневанная Тарасова.
Напомним, звезда спорта Алина Загитова на этот раз заняла второе место. За свою программу она получила 79,60 балла. Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, поставившая новый мировой рекорд за короткую программу – 85,45.
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