Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA

Эксперт напомнил известные слова премьер-министра
Великобритании Уинстона Черчилля: "Если страна, выбирая между войной и
позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Эта логика
применима и к сложившейся вокруг российского спорта ситуации, уверен он.
Выступление на Олимпиаде и других соревнованиях без флага и гимна аналитик назвал недопустимым компромиссом. В противном случае это превращается в "разглядывание чужих упражнений", передает слова эксперта сайт телеканала "Царьград".
Государственные символы – это маркеры, без которых спортивные соревнования превращаются в обыкновенную суету, указал эксперт. Без этого невозможно болеть и переживать за спортсменов, максимум – созерцать, считает Синельников-Оришак.
Удивительная ситуация - огромное число российских спортсменов, которые проверены на допинг вдоль и поперёк, выступают на международных соревнованиях и выигрывают их. Но наказывают их всех именно за допинг. Что-то слишком дорого стоит России предательство и манипуляции Родченкова.— Голос Мордора (@spacelordrock) December 9, 2019
Напомним, в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства было принято решение отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года, включая Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу в Катаре. В Москве собираются обжаловать решение организации. Для участия в соревнованиях российским спортсменам придется доказывать свою "чистоту".
Аналогичная ситуация произошла два года назад. Тогда Россию отстранили от Олимпиады в Южной Корее. Наши спортсмены выступали под нейтральным олимпийским флагом.
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