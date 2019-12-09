"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, которое фактически закрывает для России дорогу в большой спорт на четыре года. О том, чего добиваются международные спортивные чиновники, в разговоре с "Дни.ру" рассказал политолог Армен Гаспарян.

"Я не могу сказать, что для меня последовавшее решение WADA стало в хоть какой-то мере неожиданным", – подчеркнул Армен Гаспарян. "Я еще полтора года назад говорил о том, что все, что происходило перед зимней Олимпиадой и в преддверии чемпионата мира по футболу в России: это все одна долгоиграющая стратегия, цель которой – добиться унижений и бесчестья России", – напомнил он.

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" эксперт выразил уверенность, что стоило исходить именно их этого посыла, и тогда суровое решение WADA, фактически отстранившее Россию от Олимпиады, ни для кого не вызвало бы удивления. Однако многие, добавил он, на волне успехов нашей страны и отечественной сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году почему-то подумали, что та история закончилась и подход к нашей стране изменится.

"WADA им сегодняшним решением показало, что иначе не будет", – констатировал Армен Гаспарян.

"Теперь четыре года российский флаг не будет развеваться на спортивных аренах и стадионах", – напомнил эксперт. Говоря о необходимой реакции на фактическое отстранение России от Олимпиады со стороны чиновников WADA он рассказал, что сейчас внутри него борются два человека.

"Один – болельщик, который понимает, что спортсмены потратили, собственно, всю жизнь свою для того, чтобы достигать определенного рода высот в спорте больших достижений. И теперь не очень понятно, как они будут выступать – без флага, без гимна. И причем это не разовая акция, это четыре года", – рассказал Армен Гаспарян.

Как и предсказывалось. Остальные слова у меня только матерные



ИСПОЛКОМ WADA НА ЧЕТЫРЕ ГОДА ЛИШИЛ РОССИЮ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ, ВКЛЮЧАЯ ОЛИМПИАДЫ И ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И ПРАВА ПРИНИМАТЬ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 9, 2019

"С другой стороны, во мне живет человек, который системно занимается политикой и у него несколько другое к этому отношение", – добавил он. Политолог признался, что пока у него в душе верх одерживает болельщик, переживающий за спортсменов.

"Я не знаю что еще можно сказать про это сборище циничных и никчемных подлецов, которое называется WADA", – заключил Армен Гаспарян. Отметим, отстранение России от Олимпиады вызвало настоящую бурю возмущения в России. За предвзятость Международный олимпийский комитет буквально разнесли.

Напомним, 9 декабря стало известно о суровом решении исполкома WADA. На четыре года Россия была отстранена от участия во всех международных соревнований, в том числе – в Олимпиаде и чемпионатах мира. На обжалование у российской стороны есть 21 день.