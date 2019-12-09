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Спорт

Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию

Фото: www.globallookpress.com
Исполнительный комитет WADA вынес суровое решение в отношении России. Страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом.
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Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой суровые последствия для отечественных спортсменов. Решение WADA ставит под сомнение чистоту всех атлетов, за которыми наблюдали российские специалисты.

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Сюжеты Россию отстранили от Олимпиады

Международные спортивные соревнования лишатся государственных служащих, а также членов руководства Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России в качестве зрителей. Впрочем, есть и более масштабные ограничения.

На четыре года наша страна лишилась права принимать крупные международные соревнования. В течение этого времени она не сможет также подавать заявки на состязания.

Однако и это не самое страшное. В течение все тех же четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Не будет звучать для них и гимн.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал решение WADA по Российскому антидопинговому агентству серьезным ударом по отечественному спорту, передает РИА Новости. "Необходима жесткая реакция властей России", – подчеркнул парламентарий.

Суровое решение исполкома WADA, фактически означающее отстранение России от всех важных международных соревнований на четыре года, вступит в силу через 21 день, либо после рассмотрении апелляции в CAS. Эксперты в один голос отмечают, что ждали ограничений, но жесткостью этого вердикта откровенно удивлены.

Автор: 9 декабря 2019, 13:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ПОЗОР! Всем этим WADAm, странам поддерживающим это позорное решение. А, вы задумывались почему принято такое решение. первое это политика. Второе - слабаки. Спортсмены поддержавшие это решение прекрасно понимают, что они не в состоянии противостоять РОССИЯНАМ. ПОЗОР!!!!!!!!
Гость
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Россиянцы-поганцы управляемые всероссийским еврейским конгрессом при помощи ээээфэсбэ!
1

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