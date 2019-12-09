Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию

Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой суровые последствия для отечественных спортсменов. Решение WADA ставит под сомнение чистоту всех атлетов, за которыми наблюдали российские специалисты.
Международные спортивные соревнования лишатся государственных служащих, а также членов руководства Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России в качестве зрителей. Впрочем, есть и более масштабные ограничения.
На четыре года наша страна лишилась права принимать крупные международные соревнования. В течение этого времени она не сможет также подавать заявки на состязания.
Однако и это не самое страшное. В течение все тех же четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Не будет звучать для них и гимн.
Удивительная ситуация - огромное число российских спортсменов, которые проверены на допинг вдоль и поперёк, выступают на международных соревнованиях и выигрывают их. Но наказывают их всех именно за допинг. Что-то слишком дорого стоит России предательство и манипуляции Родченкова.— Голос Мордора (@spacelordrock) December 9, 2019
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал решение WADA по Российскому антидопинговому агентству серьезным ударом по отечественному спорту, передает РИА Новости. "Необходима жесткая реакция властей России", – подчеркнул парламентарий.
Суровое решение исполкома WADA, фактически означающее отстранение России от всех важных международных соревнований на четыре года, вступит в силу через 21 день, либо после рассмотрении апелляции в CAS. Эксперты в один голос отмечают, что ждали ограничений, но жесткостью этого вердикта откровенно удивлены.
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