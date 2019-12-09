Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию

Исполнительный комитет WADA вынес суровое решение в отношении России. Страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом.

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