Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: "Она боролась до последнего"

По словам Слуцкой, Алина просто невероятно вымоталась. Девушка серьезно готовилась к соревнованию, ведь против нее вышли куда более профессиональные соотечественницы, владеющие элементами фигурного катания в категории ультра-си. Так Алена Косторная в короткой программе продемонстрировала свой тройной аксель, побив собственный мировой рекорд. В этой же дисциплине Алина заняла второе место, однако в произвольной провалилась.
"Прекрасная короткая программа у Загитовой, но на произвольную, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, однако усталость проглядывается. Она боролась до последнего шага. Главное, не падать духом", – передает слова Ирины Слуцкой RT.
Стоит напомнить, что во время катания в произвольной программе юная фигуристка неудачно приземлилась во время прыжка и сильно травмировалась. В связи с этим девушка была вынуждена сняться с показательных выступлений. По всей видимости, Алина травмировала ногу, а по сему решила, что лучше ей будет, пока, поберечь свое здоровье для новых свершений.
"Мне безумно жаль, что я не смогла выступить в показательных выступлениях, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне приятно, что меня поддерживают все. Огромное спасибо!", – высказалась тогда девушка.
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