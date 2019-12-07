Чемпионка Трусова с треском провалилась

Первое место заняла Алена Косторная. Она побила собственный мировой рекорд, набрав по оценкам судей 85,45 баллов. Спортсменка чисто исполнила один из сложнейших элементов фигурного катания – тройной аксель. Ее выступление покорило сердца поклонников.
"Это ее лучший результат в короткой программе, она очень точно сделала все элементы, очень сильно прибавила. Видно, как она развивалась от эта к этапу. У нее очень чистые элементы, не сомневаешься, три или четыре оборота она делает", – передает слова знаменитого тренера Татьяны Тарасовой газета "Комсомольская правда".
Второе место отошло олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Она выступала последней и показала лучшее, что в ее силах на сегодняшний день. Прокат был абсолютно чистый, но эксперты считают, что спортсменке нужны элементы ультра-си для побед. При этом Алина получила хорошую оценку за компоненты. Бронза Гран-при отошла Анне Щербаковой.
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