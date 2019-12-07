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Спорт

Чемпионка Трусова с треском провалилась

Александра Трусова. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Александра Трусова с треском провалилась в короткой программе финала Гран-при. Ее лихо обставила Алена Косторная, победившая в прокате с мировым рекордом.
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Трусова заняла пятое место. Юная фигуристка попыталась выполнить свой знаменитый тройной аксель, который безупречно выполняла на тренировках, однако коварный недокрут все испортил. Александра упала на лед. Впрочем, унывать ей не следует, ведь остальную программу она откатала блестяще. Стоит заметить, что произвольной дисциплине девушка намерена выполнить пять четверных прыжков, и поражение в короткой программе лишь должно стать стимулом для новых свершений.

Первое место заняла Алена Косторная. Она побила собственный мировой рекорд, набрав по оценкам судей 85,45 баллов. Спортсменка чисто исполнила один из сложнейших элементов фигурного катания – тройной аксель. Ее выступление покорило сердца поклонников.

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

"Это ее лучший результат в короткой программе, она очень точно сделала все элементы, очень сильно прибавила. Видно, как она развивалась от эта к этапу. У нее очень чистые элементы, не сомневаешься, три или четыре оборота она делает", – передает слова знаменитого тренера Татьяны Тарасовой газета "Комсомольская правда".

Второе место отошло олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Она выступала последней и показала лучшее, что в ее силах на сегодняшний день. Прокат был абсолютно чистый, но эксперты считают, что спортсменке нужны элементы ультра-си для побед. При этом Алина получила хорошую оценку за компоненты. Бронза Гран-при отошла Анне Щербаковой.

Автор: 7 декабря 2019, 13:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Автор статьи с треском валится в выгребную яму. Велезать не советую.
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