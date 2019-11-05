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Спорт

Экс-ученицу Этери Тутберидзе заклевали из-за Алины Загитовой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Российская фигуристка Дарья Паненкова дала интервью ютуб-каналу "ФигурLive". Она раскритиковала выступление Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
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По словам бывшей ученицы Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при. Она призналась, что раньше и сама сталкивалась с подобным. "Это можно переделать, это желание человека", – отметила Дарья.

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Фолловеры не одобрили поведение фигуристки. Они вступились за Загитову, отметив, что Паненкова не должна была высказываться в подобном ключе в адрес коллеги. В комментариях под постами на личной странице экс-ученицы Тутберидзе в "Инстаграме" начался шквал оскорблений в ее сторону.

"Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере", "Еще одна страшно завистливая девочка", "Думать надо, когда рот открываешь свой поганый!" – втоптали в грязь спортсменку пользователи Сети.

"Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать", – язвительно высказался подписчик.

После такого количества негатива Паненкова решилась на отчаянный шаг. Она удалила все свои публикации из социальной сети за последние два года.

Напомним, что олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова заняла второе место на третьем этапе Гран-при. Тем временем победительницей соревнования стала 16-летняя Алена Косторная, набравшая на 20 баллов больше своей соотечественницы.  

5 ноября 2019, 08:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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