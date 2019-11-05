Экс-ученицу Этери Тутберидзе заклевали из-за Алины Загитовой

По словам бывшей ученицы Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при. Она призналась, что раньше и сама сталкивалась с подобным. "Это можно переделать, это желание человека", – отметила Дарья.
Фолловеры не одобрили поведение фигуристки. Они вступились за Загитову, отметив, что Паненкова не должна была высказываться в подобном ключе в адрес коллеги. В комментариях под постами на личной странице экс-ученицы Тутберидзе в "Инстаграме" начался шквал оскорблений в ее сторону.
"Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере", "Еще одна страшно завистливая девочка", "Думать надо, когда рот открываешь свой поганый!" – втоптали в грязь спортсменку пользователи Сети.
"Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать", – язвительно высказался подписчик.
После такого количества негатива Паненкова решилась на отчаянный шаг. Она удалила все свои публикации из социальной сети за последние два года.
Напомним, что олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова заняла второе место на третьем этапе Гран-при. Тем временем победительницей соревнования стала 16-летняя Алена Косторная, набравшая на 20 баллов больше своей соотечественницы.
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