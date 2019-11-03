Загитову "уделала" молодая соперница

Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась без золота на Гран-при во Франции. Ее обошла ее конкурентка из "штаба" Этери Тутберидзе -16-летняя Алена Косторная.
Вчерашняя юниорка откатала свою программу безупречно, поразив судей и зрителей набором сложнейших элементов в фигурном катании. Косторная набрала 236 баллов и даже комментаторы по окончанию ее выступления не смогли скрыть восторгов – "здорово, просто классно", кричал голос за кадром.
Алина между тем смогла набрать всего 216,06 балла. В итоге олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане стала второй – у нее серебро. На третьем месте расположилась американка Мэрайя Белл.
Этери Тутберидзе поздравила своих воспитанниц на своей страничке в Инстаграм, не преминув напомнить, что несмотря на хорошие результаты, они должны не сбавлять оборотов и усиленно работать.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Имя для кота
Застала дочь с собакой
Гнобят одноклассники
Вы письку показывали свою?
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Харламов смотрел на секс Асмус