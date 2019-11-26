Губерниев взорвался из-за грязного допинг-скандала

Не секрет, что западная пропаганда касается всех аспектов жизни государства, в том числе и спорта. Как рассказал сам Губрениев, он был уверен, что комитет примет плохое либо ужасное решение в сторону России. По его мнению, нашим спортсменам просто чинят препятствия.
"Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение. Нужно дождаться девятого числа и понять, что делать дальше", – высказался мужчина в беседе с корреспондентами издания Sport24.
Ранее стало известно, что именно 9 декабря 2019 года пройдет заседание комитета по вопросу отстранения России от Олимпиады. Если рекомендации будут учтены, то наши спортсмены, прошедшие допинг-пробы, смогут выйти на состязания только под нейтральным флагом. Кроме того, во время церемонии награждения будет играть гимн Олимпийских игр, а не гимн страны.
"Обидно и досадно, что при лишении одних будут страдать невиновные, но ситуация, конечно, достигла точки кипения", – посетовал Губрениев. Впрочем, он дал понять, что пока не наступило время расстраиваться и заламывать руки, – "В отчаяние впадать, в принципе, плохо. Ярко солнце светит, щебечет воробей, поэтому чтобы все были живы и здоровы".
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