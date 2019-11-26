Губерниев взорвался из-за грязного допинг-скандала

Телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев буквально взорвался после рекомендации WADA отстранить Россию от Олимпийских игр 2020. Он жестко высказался по этому поводу.

Не секрет, что западная пропаганда касается всех аспектов жизни государства, в том числе и спорта. Как рассказал сам Губрениев, он был уверен, что комитет примет плохое либо ужасное решение в сторону России. По его мнению, нашим спортсменам просто чинят препятствия.

"Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение. Нужно дождаться девятого числа и понять, что делать дальше", – высказался мужчина в беседе с корреспондентами издания Sport24.

Ранее стало известно, что именно 9 декабря 2019 года пройдет заседание комитета по вопросу отстранения России от Олимпиады. Если рекомендации будут учтены, то наши спортсмены, прошедшие допинг-пробы, смогут выйти на состязания только под нейтральным флагом. Кроме того, во время церемонии награждения будет играть гимн Олимпийских игр, а не гимн страны.

"Обидно и досадно, что при лишении одних будут страдать невиновные, но ситуация, конечно, достигла точки кипения", – посетовал Губрениев. Впрочем, он дал понять, что пока не наступило время расстраиваться и заламывать руки, – "В отчаяние впадать, в принципе, плохо. Ярко солнце светит, щебечет воробей, поэтому чтобы все были живы и здоровы".