Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев. Причиной дисквалификации стал пропуск трех допинг-тестов, сообщает РИА Новости.
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко рассказал, что спортсмен не будет оспаривать решение в суде. Он добавил, что Захаров планирует уйти из большого спорта.
"К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла – он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру", – цитирует Власенко телеканал "360".
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