Серебряная чемпионка Олимпиады объяснила продажу подаренного BMW

Конькобежка Ольга Фаткулина объяснила в своем Instagram, почему она продает свой BMW4, который ей подарило государство за успешный отбор на зимние Игры-2018. К слову, спортсменка не смогла принять в них участие из-за допинговых санкций.
По словам Фаткулиной, машина только занимает место, она ей не пользуется. Кроме того, девушке нужны деньги, а транспортный налог платить она уже не в состоянии. Примечательно, что чуть больше года назад девушка писала, что не собирается продавать машину, поскольку та "слишком тяжело ей досталась".
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