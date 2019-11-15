Александра Трусова собралась "сменить пол"

По словам победительницы Гран-при в Канаде, у мужчин программа позволяет включить в себя более сложные элементы. Трудолюбивая россиянка подчеркнула, что она вполне могла бы посоревноваться с фигуристами. Стоит отметить, что, в отличие от женского прокатного материала, в мужской разрешено вставлять четверные прыжки в короткую прогрaмму.
Трусова рассказала, что, несмотря на более строгие критерии жюри, она бы с удовольствием попробовала силы в борьбе с фигуристами. Александре есть чем подкрепить свои слова и желание. Она уже доказала всему миру, что способна на многое на спортивном поприще.
Девушка завоевала золото в Канаде. В 16 лет Трусова уже имеет звание двукратной серебряной призерки чемпионата России. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. Также фигуристка имеет титулы победителя и серебряного призера финалов юниорского Гран-при, сообщает НСН.
Впрочем, далеко не факт, что наставница Этери Тутберидзе одобрит идею подопечной. Пока от нее не поступало никаких комментариев насчет желания Александры, однако стоит подчеркнуть, что в фигурном катании спортсмены должны неукоснительно выполнять распоряжения тренеров.
"Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Все в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат – это большое тренерское искусство", – рассказывала олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью НСН.
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