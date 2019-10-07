15-летняя Трусова вырвала победу у чемпионки Загитовой

Александра Трусова одержала победу в произвольной программе на командном турнире Japan Open. Алина Загитова же получила лишь второе место.

Трусова получила за свое выступление 160,53 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее номер судьи оценили в 154,41 балла. Третье место досталось японке Рике Кихире, ее результат – 144,76 балла.

Примечательно, что Александра Трусова установила мировой рекорд, впервые в истории исполнив четыре четверных прыжка в одной программе – сальхов, лутц и два тулупа. Тем самым она уделала свою более опытную 17-летнюю коллегу Алину Загитову.

Победительница прокомментировала свое блестящее выступление. Трусова отметила, что ставила перед собой задачу "сделать все свое и тогда уже посмотреть, что поставят судьи". "Я очень рада, на тренировке у меня не все получалось. Я рада, что сделала сальхов. После долгого перерыва, когда я его не прыгала, я его восстановила и показала на соревнованиях", – цитирует соперницу Алины Загитовой Sport.ru.

При этом Трусова добавила, что является еще новичком во взрослом фигурном катании. "У меня цель – кататься чисто и стараться улучшать себя", – поделилась она.

В свою очередь Алина Загитова презентовала японской публике "Клеопатру" в новом платье. Фотоотчет с соревнований звезда фигурного катания разместила на своей странице в Инстаграм.

