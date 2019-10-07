15-летняя Трусова вырвала победу у чемпионки Загитовой

Трусова получила за свое выступление 160,53 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее номер судьи оценили в 154,41 балла. Третье место досталось японке Рике Кихире, ее результат – 144,76 балла.
Примечательно, что Александра Трусова установила мировой рекорд, впервые в истории исполнив четыре четверных прыжка в одной программе – сальхов, лутц и два тулупа. Тем самым она уделала свою более опытную 17-летнюю коллегу Алину Загитову.
Победительница прокомментировала свое блестящее выступление. Трусова отметила, что ставила перед собой задачу "сделать все свое и тогда уже посмотреть, что поставят судьи". "Я очень рада, на тренировке у меня не все получалось. Я рада, что сделала сальхов. После долгого перерыва, когда я его не прыгала, я его восстановила и показала на соревнованиях", – цитирует соперницу Алины Загитовой Sport.ru.
При этом Трусова добавила, что является еще новичком во взрослом фигурном катании. "У меня цель – кататься чисто и стараться улучшать себя", – поделилась она.
В
свою очередь Алина Загитова презентовала японской публике "Клеопатру" в новом
платье. Фотоотчет с соревнований звезда фигурного катания разместила на своей
странице в Инстаграм.
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