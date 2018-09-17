Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться

Тренер рассказала о своей 14-летней воспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыре оборота – сальховом, тулупом и лутцем. Этери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.

По словам Этери Тутберидзе, девушка – настоящий фанатик своего дела. Наставница отметила, что ее ни разу не приходилось заставлять работать, поскольку та и без того очень целеустремленная.

"В случае Саши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье... После юниорского чемпионата мира, где Саша прыгнула два четверных прыжка, понизили их стоимость. Я не понимаю, как можно было понизить стоимость четверных прыжков", – цитирует тренера НТВ. Тутберидзе пояснила, что каждый подобный прыжок – это огромный риск.

По мнению наставницы, у спортсменов в таком случае отбивают мотивацию делать сложные прыжки. Есть такие фигуристы и в ее группе. Этери Тутберидзе добавила, что важно отработать прыжки "до физиологических изменений в организме", поскольку потом воспитанницы уже стараются лишь удержать то, что умеют.

Отметим, прыжки в четыре оборота до последнего времени делали только мужчины и пробовали единицы женщин. "Сегодня же Трусова создала историю, сделала шаг в эволюцию фигурного катания, изменила мировоззрение людей и судей о том, что это возможно", – заявила Тутберидзе.

Напомним, что Александра Трусова побила мировой рекорд в короткой программе. 14-летняя фигуристка показала удивительный результат на этапе юниорской серии Гран-при в литовском Каунасе. Юная подопечная Этери Тутберидзе набрала 74,74 балла.