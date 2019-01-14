"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
Спортсменка прибыла в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису. В стартовом матче она обыграла Хэрриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Это первая победа Марии Шараповой в этом турнире. После игры россиянка рассказала журналистам о своем состоянии.
Теннисистка призналась, что до сих пор страдает от последствий старых травм, но все равно готова выйти на корт. "Думаю, это была хорошая проверка для моей ноги и моего плеча. Мои проблемы с плечом не были тайной. Это то, с чем я боролась, и то, из-за чего пришлось закончить сезон после US Open. Я до сих пор не в оптимальном состоянии, иногда работаю через боль", – передает ее слова "Спорт-экспресс".
С самого начала матча россиянка была настроена на то, чтобы "не допустить провала". Она довольна тем, что усиленные тренировки принесли успешный результат. "Мне все еще нравится то, что я делаю. Мне нравится видеть усилия, которые я могу приложить, и видеть, как работа, которую я проделала, дает свои плоды. Именно работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть", – заключила Мария Шарапова.
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