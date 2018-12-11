Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
Бывшая первая ракетка мира рассказала, что, когда она была ребенком, теннис считался невостребованным видом спорта в России. Однако Мария отметила, что ситуация изменилась. У молодых спортсменов появилось больше возможностей для развития навыков.
"Когда я была ребенком, теннис не был популярен в России. Людей интересовали другие виды спорта. Конечно, с тех пор многое изменилось, и сейчас появилось много крутых теннисистов из России. Многие девочки и мальчики захотели заняться теннисом, сейчас у них для этого больше возможностей", – поделилась она.
В качестве причины переезда Шарапова назвала слабое развитие тенниса. Как утверждает спортсменка, в России отсутствовала необходимая инфраструктура, опытных тренеров было совсем мало, а теннисные корты находились очень далеко.
"Думаю, по этим причинам мы и решили переехать. Это огромная страна с восхитительной культурой. Многие великие спортсмены родом из этой страны, и не только теннисисты", – передает слова Марии Шараповой телеканал "360".
Теннисистка проживает в Америке, хотя и остается гражданкой России. На всех международных соревнованиях Мария Шарапова выступает под российским флагом и всегда играет за нашу сборную.
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