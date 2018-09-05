Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
УЕФА новую украинскую форму одобряет. По словам представителей союза, данный комплект был принят в соответствии с правилами по экипировке команд за 2018 год – согласно третьей главе "Идентификация команды".
Украинские власти тем временем восторгаются новым обликом своих спортсменов. Форма с нацистским приветствием очень понравилась министру спорта Украины. По мнению Игоря Жданова, это "стильно, модно и патриотично". Министр призвал сборные по всем видам спорта последовать примеру футболистов.
Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии весной 1941 года. Его взяли на вооружение радикалы после событий на Майдане в 2014 году. А на днях Верховная рада зарегистрировала предложенный Петром Порошенко законопроект, закрепляющий бандеровское приветствие в качестве основного в армии, напоминает RT.
В Российском футбольном союзе считают, что новый дизайн украинской формы – нарушение принятых норм. "У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей – название страны, фамилия игрока, его номер и герб страны. Я считаю, что соответствующий комитет ФИФА или УЕФА должен рассмотреть этот вопрос", – заявил радиостанции "Говорит Москва" член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.
В Госдуме же к новости отнеслись спокойно. В комитете по спорту и делам молодежи подчеркнули, что любая команда имеет право использовать свои лозунги и символику – если это не ущемляет интересы других людей. И ничего унизительного для россиян в этой фразе нет.
Сборная Украины впервые выйдет в новой форме на игру с командой Чехии 6 сентября. Встреча состоится в чешском городе Угерске Градиште.
Эмма ежедневно тренируется
Певица рассказала о наследнике
Образ певицы многие назвали неудачным
Лере не удастся посидеть дома