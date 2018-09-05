Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не видит ничего предосудительного в лозунге, который появился на официальной форме украинской сборной. Чиновники считают, что это соответствует правилам экипировки. Российский футбольный союз с таким подходом не согласен и намерен жаловаться в ФИФА.

УЕФА новую украинскую форму одобряет. По словам представителей союза, данный комплект был принят в соответствии с правилами по экипировке команд за 2018 год – согласно третьей главе "Идентификация команды".

Украинские власти тем временем восторгаются новым обликом своих спортсменов. Форма с нацистским приветствием очень понравилась министру спорта Украины. По мнению Игоря Жданова, это "стильно, модно и патриотично". Министр призвал сборные по всем видам спорта последовать примеру футболистов.

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии весной 1941 года. Его взяли на вооружение радикалы после событий на Майдане в 2014 году. А на днях Верховная рада зарегистрировала предложенный Петром Порошенко законопроект, закрепляющий бандеровское приветствие в качестве основного в армии, напоминает RT.

В Российском футбольном союзе считают, что новый дизайн украинской формы – нарушение принятых норм. "У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей – название страны, фамилия игрока, его номер и герб страны. Я считаю, что соответствующий комитет ФИФА или УЕФА должен рассмотреть этот вопрос", – заявил радиостанции "Говорит Москва" член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.

В Госдуме же к новости отнеслись спокойно. В комитете по спорту и делам молодежи подчеркнули, что любая команда имеет право использовать свои лозунги и символику – если это не ущемляет интересы других людей. И ничего унизительного для россиян в этой фразе нет.

Сборная Украины впервые выйдет в новой форме на игру с командой Чехии 6 сентября. Встреча состоится в чешском городе Угерске Градиште.

