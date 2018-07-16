Жаркие объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине
По его словам, благодаря чемпионату мира президент России Владимир Путин добился всех поставленных задач. Муджабаев назвал тех, кто восхищался первенством, "полезными идиотами". "Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких много", – написал он на своей странице в Facebook.
Негодование замдиректора украинского телеканала вызвала также фотография президента России Владимира Путина в компании с лидерами Франции и Хорватии Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович. "Он своего добился. Всего, чего так хотел", – продолжил Муджабаев.
Украинец пошел вразнос, назвав окружающий мир "трусливым и продажным". За прошедшим мундиалем, полагает он, последует большая война. Что он имел в виду, автор истеричного опуса не уточнил.
Спорт бүхнийг нэгтгэх юмдаа...— Ganbat ⚡️Gabizm (@gabigabizm) 15 июля 2018 г.
����Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон, FIFA-ийн ерөнхийлөгч Жианни Инфантино, ����ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин, ����Хорватын ерөнхийлөгч Колинда Грабар-Китарович нар.
Зургийг авч байгаа нь Давор Шукер#WorldCupFinal �� pic.twitter.com/PbPivvwfvr
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" в Москве. За золотой кубок мундиаля схлестнулись сборные Франции и Хорватии.
Однажды в «Лужниках»: Колинда Грабар-Китарович представила Путину свою семью pic.twitter.com/lH6XzkD7x4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июля 2018 г.
В начале игры балканцы забили гол в свои ворота, затем сравняли счет. Арбитр из Аргентины Нестор Питана усмотрел игру рукой в исполнении хорвата Ивана Перишича в собственной штрафной и назначил спорный 11-метровый, который стал нокаутом для Хорватии.
После этого футболисты с Балкан пропустили еще два мяча и смогли забить один. В итоге Франция победила со счетом 4:2, во второй раз став чемпионом мира по футболу.
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