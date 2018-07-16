Жаркие объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине

Для большинства людей чемпионат мира по футболу – праздник. Для некоторых это лишь очередной повод позлорадствовать и выразить не совсем адекватные мысли. Замдиректора украинского телеканала ATR Айдер Муджабаев закатил настоящую истерику после вчерашнего финала мундиаля в Москве, назвав первенство "купленным у ФИФА" и проведенным в "стране-террористе".



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