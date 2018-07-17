Марадона приехал на матч в броневике

Легенда футбола
Диего Марадона приехал на матч чемпионата Белоруссии "Динамо" – "Шахтер" на
большой бронированной машине, сообщает RT. Перед игрой он обнялся с бывшим
форвардом сборной Украины Артемом Милевским и пожал руки всем футболистам
брестского клуба, председателем правления которого является.
Матч завершился поражением "Динамо" со счетом 1:3. Отметим, что контракт 57-летнего Диего с клубом рассчитан на три года.
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