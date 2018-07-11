Что известно об испанской жене Дениса Черышева
Кристина Кобе и Денис Черышев вместе уже два года. В противоположность многим возлюбленным футболистов Кристина никогда не была моделью. Напротив, она получила высшее образование в Шотландии и Валенсии. Сейчас работает адвокатом.
Также 24-летняя девушка свободно владеет несколькими иностранными языками. Кристина познакомились с Денисом в юридической конторе в Мадриде, выиграв его дело против "Реала".
Ольга Бузова, которая старше 27-летнего Черышева на пять лет, заявила, что ее совершенно не смущает разница в возрасте. Ольгу вообще ничего не смущает, лишь бы ее молодой человек смог "растоптать свою гордость и самолюбие" ради такой девушки, как она.
Кстати, насчет самолюбия и амбиций: возлюбленная Дениса скромна и сдержанна. Она бы легко могла опубликовывать сотни фотографий с российским футболистом, но не делает этого. Ее снимки можно найти лишь в Instagram самого Черышева.
В противовес громким словам Бузовой в социальных сетях Кристина Кобе приехала в Россию на групповой этап поддержать своего избранника. Девушка сосредоточена на карьере, но ради любимого человека взяла перерыв. Так, она оказалась в страстных объятиях Дениса сразу же после окончания матча Россия – Египет. А после игры с Саудовской Аравией российский футболист заявил, что без поддержки родителей, Бога и Кристины не забил бы гол.
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