Что известно об испанской жене Дениса Черышева

После того как российский футболист Денис Черышев забил гол в ворота хорватов, Ольга Бузова заявила, что готова выйти за него замуж. Но нужно ли это Черышеву, который уже несколько лет состоит в отношениях с испанкой Кристиной Кобе? Dni.Ru выяснили, кем является возлюбленная футболиста и почему Бузовой не стоит рассчитывать на брак с ним.

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