Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват

В российском биатлоне случился очередной допинговый скандал — четверо россиян якобы принимали запрещенные препараты. Спортивные деятели высказались о предполагаемых виновниках в данном вопросе.



В скандале оказались замешаны чемпионка мира 2009 года в эстафете Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, двукратный чемпион мира среди юниоров Александр Печенкин и серебряный призер чемпионата Европы 2003 года Александр Чернышов. Биатлонистам дали две недели, чтобы те решили, будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства, передает НСН.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев убежден, что новый допинговый скандал нацелен на то, что с новой силой разжечь антироссийские настроения на Западе. "Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран. Не хотят видеть россиян в руководящих органах. Упомянутые в докладе спортсмены давно закончили свою карьеру", – объяснил эксперт.

Дегтярев добавил, что все нарушения, которые вменяют спортсменам, датируются четырьмя и более годами ранее, передает телеканал "360". Таким образом, за рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла.

Напомним, ранее стало известно, что четырех российских биатлонистов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Примечательно, что трое из четырех подозреваемых спортсменов уже завершили спортивную карьеру.