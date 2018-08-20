Попавшимся на допинге спортсменам придумали жестокое наказание

Борьба с употреблением допинга в России ужесточается. Попавшихся на применении запрещенных препаратов спортсменов будут лишать части имущества.

Предложения разработали в Министерстве спорта России. Их подготовкой занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Поправки в законодательство примут до конца этого года, сообщили в пресс-службе ведомства. Наказание предусмотрено не только для атлетов, но и для врачей, тренеров и других специалистов.

Эксперты уверены, что жесткие меры позволят быстрее восстановить в правах Российскую антидопинговую лабораторию. В то же время они отмечают, что необходимо учитывать особенности отдельных видов спорта, где ради здоровья спортсменов необходим прием препаратов, не являющихся допингом. В этих случаях следует правильно оформлять все документы.

Суть нововведений следующая: у уличенных в применении допинга спортсменов, а также их тренеров и врачей предлагается изымать любые доходы и имущество, полученные за достижения на соревнованиях. Помимо этого, Минспорт рассматривает возможность прекращения финансирования госорганами региональных спортивных организаций, если они нарушают антидопинговые правила, передает телеканал "360".

Прорабатывается также вопрос о защите информаторов. В частности, тех, кто сообщит правоохранительным органам о применении допинга атлетом, нельзя будет уволить без веских оснований. А вот уличенный в нарушениях персонал или сам спортсмен будут уволены, вдобавок их обяжут выплатить работодателю компенсацию, пишет EG.ru.

Публикация от Samura_team (@samura_team) 15 Авг 2018 в 2:15 PDT

Инициативу одобрил вице-президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Сергей Чепиков. По мнению парламентария, наказание должно быть самым жестким. И даже если кто-то из спортсменов не знал о правилах, это исключительно его проблемы, считает депутат.

