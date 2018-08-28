Большая грудь губит жизнь пловчихи Ефимовой
Российская звезда плавания Юлия Ефимова призналась, что для спортсменок шьют специальные узкие костюмы из тугой ткани. Поэтому на высоком уровне невозможно найти атлеток с большим размером груди. По словам пятикратной чемпионки мира, она сама испытала немало проблем с экипировкой.
"В основном у всех максимум двоечка-троечка, что нормально для плавания. Но купальники очень утягивают, в них и влезть тяжело. В 2009 году сделали суперкостюмы, все начали бить рекорды мира. Результат стали приносить не тренировки и талант, а костюм, который их поднимал", - рассказала спортсменка.
Ефимова призналась, что тренер заставлял ее надевать такой костюм на тренировках. Пловчихе пришлось специально набрать несколько килограммов веса, чтобы подстроиться под этот купальник.
Проблемы возникают и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды. "У меня широкие плечи, раскаченные бедра. Ты надеваешь джинсы: тут – застревает, а тут – большое. С платьями и рубашками то же самое: в плечах – все время маленькое, а в талии – большое", – рассказала Ефимова в интервью изданию Sport24. По словам звезды плавания, она покупает больший размер и ушивает. Хотя есть парочка магазинов, где вещи идеально ей подходят.
На недавнем чемпионате Европы в Глазго Юлия Ефимова выиграла 4 золотых медали.
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