Большая грудь губит жизнь пловчихи Ефимовой

Пловчихам с большим размером груди приходится нелегко. Современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм – и это создает проблемы, призналась российская чемпионка Юлия Ефимова.

Российская звезда плавания Юлия Ефимова призналась, что для спортсменок шьют специальные узкие костюмы из тугой ткани. Поэтому на высоком уровне невозможно найти атлеток с большим размером груди. По словам пятикратной чемпионки мира, она сама испытала немало проблем с экипировкой.

"В основном у всех максимум двоечка-троечка, что нормально для плавания. Но купальники очень утягивают, в них и влезть тяжело. В 2009 году сделали суперкостюмы, все начали бить рекорды мира. Результат стали приносить не тренировки и талант, а костюм, который их поднимал", - рассказала спортсменка.

Ефимова призналась, что тренер заставлял ее надевать такой костюм на тренировках. Пловчихе пришлось специально набрать несколько килограммов веса, чтобы подстроиться под этот купальник.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 12 Авг 2018 в 7:00 PDT

Проблемы возникают и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды. "У меня широкие плечи, раскаченные бедра. Ты надеваешь джинсы: тут – застревает, а тут – большое. С платьями и рубашками то же самое: в плечах – все время маленькое, а в талии – большое", – рассказала Ефимова в интервью изданию Sport24. По словам звезды плавания, она покупает больший размер и ушивает. Хотя есть парочка магазинов, где вещи идеально ей подходят.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 26 Июл 2018 в 2:14 PDT

На недавнем чемпионате Европы в Глазго Юлия Ефимова выиграла 4 золотых медали.