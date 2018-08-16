Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
В бассейне купальник для спортсменки – рабочая одежда. Но Юлия на сей раз показала поклонникам, как она собирается на пляж. Фотосессия в пляжных нарядах повергла подписчиков пловчихи в шок.
Еще больший восторг фанатов вызвал тот факт, что фотографии были сделаны в формате 3D, так что они получили возможность рассмотреть своего кумира во всех ракурсах.
"У парней челюсть отвисла и слюни от красотки", "Вы золотая девушка, во всех смыслах", – не устают слать восторженные комментарии поклонники.
Юлия Ефимова часто публикует на своей странице фотографии, где запечатлена в купальнике. А весной некоторых блюстителей нравственности возмутил снимок пловчихи в распахнутой мужской рубашке и выглядывающем из-под нее кружевном бюстгальтере.
Напомним, Юлию Ефимову считают одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой российского спорта".
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