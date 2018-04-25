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Спорт

Юлию Ефимову осудили за развратное фото

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93
Лидер сборной России по плаванью Юлия Ефимова поделилась фотографией в нижнем белье. Эффект превзошел: на странице в Instagram до сих пор кипят страсти.
прочитано 2250 раз

Юлия Ефимова часто публикует на своей странице фотографии, где она запечатлена в купальнике. Оно и неудивительно – в чем еще позировать пловчихе, особенно перед очередным стартом или тренировкой. И, тем не менее, снимок Юлии в распахнутой мужской рубашке и выглядывающем из-под нее кружевном бюстгальтере возмутил некоторых представителей общественности.

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" На Вас подписаны дети, которые идут по Вашим стопам. Вы для них пример. И, глядя на обнаженные откровенные фото, у них складывается впечатление, что если Чемпион – то и сиськи на показ можно показывать всему миру. Зачем Вы выкладываете такие фотки?", – написала одна из подписчиц.

Однако большинству фотография Ефимовой понравилась, и даже очень. Заступники Юлии объяснили недовольной даме, что детям, вообще-то, надо уроки делать, а не в сети сидеть. Кроме того, на странице критика нашли похожие снимки – на что ей, естественно, сразу же указали. А чемпионка наша – просто красавица. И таких фоток надо побольше, уверены подавляющее большинство фанатов (и даже женского пола).

Напомним, Юлию Ефимову называют одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой российского спорта".

Днем ранее трехкратный призер Олимпийских игр не смогла победить на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом (именно на этой дистанции Юлия – действующая чемпионка мира). Ефимова заняла второе место, проиграв Виталине Симоновой. Третье место заняла Дарья Чикунова. Это первый проигрыш Юлии в брассе на чемпионате России за 12 лет.

Однако чемпионка не расстраивается. Она заявила журналистам, что и раньше, случалось, проигрывала дома – но потом собиралась и показывала результат на международных соревнованиях.

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2018, 21:24

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