Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
О непростом решении россиянина сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его словам, Крушельницкий готов согласиться с обвинением в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF).
"Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы", – цитирует Свищева РИА Новости. Он подчеркнул, что на Александра никто не оказывал давления.
При этом спортсмен потребовал, чтобы в соглашении было прописано, что расследование России по его делу продолжалось. Президент ФКР отметил, что, если обнаружатся доказательства невиновности керлингиста, они будут представлены в суде и срок дисквалификации может быть уменьшен.
Более того, в этом случае, по словам Свищева, можно будет через суд даже вернуть медаль. "Шансов мало, но, если они есть, отказываться от них нельзя", – заявил он. Соглашение может быть подписано на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.
Напомним, допинг-проба, сданная Александром Крушельницким в Пхенчхане, показала наличие в организме спортсмена мельдония. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова вынуждены были вернуть бронзу.
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