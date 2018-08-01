Уткин: Российский футбол хуже порно

Российский футбол недотягивает по зрелищности даже до порнографии, считает Василий Уткин. Комментатор разочарован играми команд Премьер-лиги.

Сыгранные в первом туре Российской премьер-лиги матчи тянут разве что на легкую эротику. Такие сравнения приходят на ум известному спортивному комментатору Василию Уткину.

"Пока в российском футболе соотношение ожидаемого и показываемого футбола примерно такое же, как между эротикой и порно. То есть когда вырезаны все голы и все связанные с ними эмоции, а процесс остался", – прокомментировал журналист итоги первого тура РПЛ сезона-2018/19 на своем канале в YouTube.

Тур на самом деле стал худшим по результативности. Во всех играх было забито всего восемь мячей.

Василий Уткин известен своими резкими высказываниями. Журналист успел наделать немало шума и во время ЧМ-2018. Сначала он объявил, что будет комментировать матчи на Первом канале. И, действительно, вел передачи с нескольких игр чемпионата. Однако вскоре телеканал от услуг комментатора отказался – после встречи Испании с Португалией.

Журналист о причинах своего ухода не распространяется – считает, что будет лучше не выносить сор из избы. Однако отмечает, что об этом "и так легко догадаться". По слухам, постоянная критика с его стороны российской сборной на ЧМ-2018 возмутила главного тренера команды Станислава Черчесова. Был страшный скандал.