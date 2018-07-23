Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал

Убит фигурист Денис Тен Бывший футболист избил журналиста Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Понедельник 23 июля
Лента новостей
19:32
Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе
19:10
Голливудский актер удивил одичалым видом (видео)
18:55
Кандидат в мэры Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады
18:36
"Склифосовский-7": Аверин и Куликова начали бить тарелки
18:09
Беременная Рапунцель из "Дома-2" в остервенении набросилась на полуголую сестру
18:02
Защиту от рака нашли в генах
17:59
Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
17:57
"ЕР" приостановит агитацию в пострадавшем от паводка Забайкалье
17:43
Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок
17:17
В Москве таксист забил до смерти пассажира
16:51
Раздел и вонзил нож в грудь: жуткие детали убийства пятилетней девочки в Серпухове
16:36
Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
16:26
Близится конец света: лунное затмение перепугало россиян
16:18
Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
16:11
Пожар в детском саду в центре Москвы попал на видео
15:46
Неуклюжий турист умер в попытке сделать селфи на обрыве
15:40
Супруги занялись сексом на пляже при детях (видео)
15:21
Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
15:19
"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
15:07
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
14:55
На шоу Шепелева случилось ЧП
14:49
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
14:37
Самые экономичные автомобили 2018 года
14:32
Россиян перепугали опасной инфекцией на Украине
13:52
Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем
13:36
Дочь сообщила о смерти известной актрисы
13:22
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы
12:57
Известный режиссер променял батюшку на Малахова
12:55
Вылечиться от рака помогут грибы
12:55
Ограбившего банк мужчину схватили в Москве
12:43
Под Псковом мигрант из ревности зарезал мать четверых детей
12:33
Genesis G80: бизнес-класс, недорого
12:24
Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары
12:13
Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
12:02
Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести
11:53
В Донбассе на оживленной улице молния убила женщину с ребенком
11:43
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
11:35
Бузова намекнула на помолвку
11:18
Шнуров крутит роман с подругой жены
10:57
Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
10:49
Запад вынес России страшный приговор
10:48
Жительница Подмосковья избила 84-летнего дедушку
10:35
В Москве у метро нашли труп
10:17
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
10:14
Ученые победили старость
10:11
"Полный отстой": в США высказались о представленных Путиным ракетах
10:04
Анджелина Джоли унизила соперницу обидным прозвищем
09:58
Пес во время полета открыл багажный отсек пассажирского лайнера
09:40
В жутком пожаре погиб 67-летний уфимец
09:36
Создано лекарство от неизлечимой болезни
09:33
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
09:12
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
09:05
Автоледи прокатила на капоте полицейского (видео)
09:04
Что убивает человечество в XXI веке
08:39
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
08:32
Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале
08:24
Появилась фотография отравителя Скрипалей
08:23
Американский ведущий поговорил с Путиным и уехал в Россию
08:06
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
20:14
Панайотов огорошил новостью об участии в "Евровидении"
17:47
Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете
17:13
Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе
16:35
Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон
16:25
Все звезды встречают "Белые ночи": в Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль
15:54
"Пошли вы на...": обрюзгший Моисеев взбесился при виде камер
15:51
Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
15:22
Отдых в Тунисе может оказаться опасным для здоровья
15:17
Все благодаря фетишу: откровенное признание звезды сериала "Ольга"
14:43
54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике
14:02
Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему
12:59
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
12:52
Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце
12:20
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
11:59
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
11:16
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
10:21
Кровавая бойня в Курске: убита двухлетняя девочка
18:18
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
18:05
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
17:36
Лазарев возмутил народ костюмом священника
17:05
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
16:34
Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной
15:46
"Психованный": Гордон вышвырнул звезду "Битвы экстрасенсов" со съемок
15:23
Мошенники выманили у модели голые фото от имени Егора Крида
14:48
Медведева вышла замуж за иностранца
13:47
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
13:35
Умершему от рака Задорнову припомнили измены жене
13:03
Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца
12:36
Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена
12:07
Потерявшая 20 килограммов Варнава отказалась принимать себя
11:42
Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены
11:05
Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
10:10
"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены
10:00
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
22:01
Звезда сериала "Мажор" тайно вышла замуж
21:58
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
21:51
"Старость не радость!": Аллегрова задыхалась между рядами концертного зала
21:48
Госдума и правительство займутся экологией
21:42
"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию
21:36
Google опозорил Трампа
21:21
Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
Спорт

Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал

Василий Уткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wil
Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин успел наделать немало шума во время ЧМ-2018. Сначала он объявил о том, что станет частью грандиозного проекта, затем с той же неожиданностью объявил о своем уходе с ответственного поста. Теперь специалист более предметно высказался о причинах своих решений.
прочитано 4842 раза

По словам Василия Уткина, предложение работать на Первом канале ему поступило в последних числах апреля. Руководитель спортивной дирекции Ольга Черносвитова сказала, что хочет, чтобы он присоединился к команде.

ПО ТЕМЕ

Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем

Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала

"Скандал был чудовищный!": названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала

У Константина Эрнста на этот счет имелись сомнения. Однако позже журналисту позвонил публицист Александр Невзоров и сообщил, что переговорил с генеральным директором Первого канала.

После этого спортивному комментатору и поступило заветное предложение, отмечает издание Sports.ru. Повлиял ли Невзоров на решение Эрнста, Уткин не берется утверждать. Однако он признал, что "на любого человека так или иначе можно повлиять".

Кроме того, Уткин рассказал о подробностях своего неожиданного ухода с Первого канала. "Было смешно. Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. Дал большое интервью "Афише" по телефону. Следующий звонок был о том, что мы вынуждены приостановиться", – вспомнил журналист.

Впрочем, Уткин в очередной раз отказался проливать свет на причины ухода. "Помнишь, какую формулировку я применил, когда записал видео? Я хочу об этом не рассказывать", – заявил комментатор.

 

Журналист убежден, что о причинах разрыва его сотрудничества с Первым каналом "и так легко догадаться". Уткин посчитал, что с его стороны будет лучше не выносить сор из избы. 

Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от официальных комментариев по поводу ухода Уткина с должности комментатора ЧМ-2018. Однако в коридорах спортивной редакции Первого канала судачат, будто тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что журналист критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. "Скандал был страшный! – заверил собеседник корреспондента Dni.Ru. – Все на ушах стояли".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Михаил Вштанов23 июля 2018, 13:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018

567

комментарии

Политика

Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Япония устроила России дерзкую провокацию
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси

Шоу-бизнес

Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
На шоу Шепелева случилось ЧП
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Проишествия

Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике

Ольга удивила своей фигурой
Шоу-бизнес

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой

Звезда "Дома-2" не устает удивлять
Шоу-бизнес

Шнуров крутит роман с подругой жены

Певец сошелся с женщиной старше себя
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести

Артистка доказала, что есть еще порох в пороховницах

Гороскоп

На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные
Сергея Зверева попросили отказаться от матери

Фоторепортажи

Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
Ветеран армии прославилась сексуальными фото

Спорт

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Регионы

Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru