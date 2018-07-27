В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

В резонансном деле об убийстве фигуриста Дениса Тена появился третий подозреваемый. Им оказалась уроженка Казахстана, которой вменяется недонесение о преступлении.



По информации правоохранителей, в отделение полиции была доставлена девушка по имени Жанар Толыбаева, которая проходит по делу об убийстве Дениса Тена. Ее подозревают в недонесении о достоверно известно готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении.

По законодательству Казахстана за такое деяние Толыбаевой могут грозить серьезные последствия. Речь идет о штрафе в размере до двух с половиной миллионов рублей или исправительных работах, передает издание "Казинформ".

Более того, такое преступление в Казахстане влечет лишение свободы на срок до шести лет. В данный момент для Толыбаевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Стоит отметить, что это не единственное обвинение, которое стало причиной ареста девушки. Помимо этого, Толыбаевой вменяют кражу. Это, в свою очередь, предусматривает наказание штрафом в размере 450 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен умер в больнице.

Гражданская панихида по Денису Тену прошла и в Астане. На церемонию прощания с фигуристом пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели.