Пойман еще один убийца фигуриста Дениса Тена

В Казахстане заключен под стражу третий подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена. Как пояснил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов, мужчина арестован "за недонесение", сообщает EG.ru. Личность фигуранта дела не разглашается.

Напомним, что призер Сочи-2014 Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмена зарезали злоумышленники, пытавшиеся украсть зеркала с его машины.

