Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала
Первый канал продолжает терять комментаторов ЧМ-2018. Вслед за спортивным журналистом Василием Уткиным о планах прекратить комментировать матчи чемпионата мира сообщил бывший наставник российской сборной по футболу Леонид Слуцкий.
О завершении работы на телеканале специалист заявил прямо во время телетрансляции игры между россиянами и египтянами. Называя причину такого решения, эксперт был немногословен. "К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности", – отметил Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч.
Позже эксперт внес ясность в ситуацию, развеяв многочисленные слухи в Сети, сообщает Ura.ru. "Всем известно, что я уезжаю работать", – уточнил Слуцкий.
Российский специалист является главным тренером голландского "Витесса". Он должен провести первую тренировку 24 июня, пишет НСН.
Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев жестко раскритиковал работу Леонида Слуцкого в рамках ЧМ-2018. По его мнению, тот показал посредственную работу в тандеме с Виктором Гусевым. Он также заявил, что российские комментаторы "не дают огня".
Напомним, что спортивный журналист Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом и призвал болельщиков не расспрашивать об обстоятельствах случившегося. "Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить", – резюмировал комментатор.
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