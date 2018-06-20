Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал Dni.Ru ситуацию с уходом известных спортивных комментаторов с телеканала. Он считает, что те стали жертвами подковерных игр.



Манукян возмущен уходом с "первой кнопки" во время ЧМ-2018 журналиста Василия Уткина и экс-наставника российской сборной по футболу Леонида Слуцкого. Он даже создал петицию на сайте Change.org с призывом вернуть профессиональных комментаторов на Первый канал.

"Лично мне стыдно, Константин Львович, за то, что Вы так и не научились работать с такими людьми, и Вам плевать на зрителей, которые получили настоящее удовольствие от репортажей этих замечательных комментаторов. Разбейтесь в лепешку, предложите любой контракт, но верните этих профессионалов!" – написал эксперт в петиции. Высказал свое мнение о происходящем и Вадим Манукян Dni.Ru.

"Я давно подозревал, что у Константина Эрнста плохо с юмором. Но теперь стало еще очевиднее, что он допотопными методичками пользуется в работе над вверенным ему каналом. Ну как можно было после первых же прекрасно проведенных матчей расставаться с Уткиным и Слуцким? Это просто позорище", – считает Манукян. По его мнению, нельзя разбрасываться профессионалами "из-за шуток или несогласия с определенными политическими правилами, которые, очевидно, навязывались комментаторам".

"Да, конечно, Слуцкий и Уткин сейчас правду не расскажут о своем увольнении, но мы все прекрасно понимаем, что речь идет о подковерных играх, жертвами которых становятся настоящие профессионалы", – заключил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.

Уткин ушел. Слуцкий ушел. Кто ж комментировать на Первом будет? Шейнин? Андреева? — Кирилл Легков (@klegkov) 19 июня 2018 г.

Напомним, что спортивный журналист Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом и призвал болельщиков не расспрашивать об обстоятельствах случившегося. После этого важное заявление сделал и бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.

