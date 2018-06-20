Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем
Манукян возмущен уходом с "первой кнопки" во время ЧМ-2018 журналиста Василия Уткина и экс-наставника российской сборной по футболу Леонида Слуцкого. Он даже создал петицию на сайте Change.org с призывом вернуть профессиональных комментаторов на Первый канал.
"Лично мне стыдно, Константин Львович, за то, что Вы так и не научились работать с такими людьми, и Вам плевать на зрителей, которые получили настоящее удовольствие от репортажей этих замечательных комментаторов. Разбейтесь в лепешку, предложите любой контракт, но верните этих профессионалов!" – написал эксперт в петиции. Высказал свое мнение о происходящем и Вадим Манукян Dni.Ru.
"Я давно подозревал, что у Константина Эрнста плохо с юмором. Но теперь стало еще очевиднее, что он допотопными методичками пользуется в работе над вверенным ему каналом. Ну как можно было после первых же прекрасно проведенных матчей расставаться с Уткиным и Слуцким? Это просто позорище", – считает Манукян. По его мнению, нельзя разбрасываться профессионалами "из-за шуток или несогласия с определенными политическими правилами, которые, очевидно, навязывались комментаторам".
"Да, конечно, Слуцкий и Уткин сейчас правду не расскажут о своем увольнении, но мы все прекрасно понимаем, что речь идет о подковерных играх, жертвами которых становятся настоящие профессионалы", – заключил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.
Уткин ушел. Слуцкий ушел. Кто ж комментировать на Первом будет? Шейнин? Андреева?— Кирилл Легков (@klegkov) 19 июня 2018 г.
Напомним, что спортивный журналист
Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым
каналом и призвал болельщиков не расспрашивать об обстоятельствах случившегося.
После этого важное заявление сделал и бывший главный тренер сборной России по
футболу Леонид Слуцкий. Он рассказал, что больше не будет комментировать
матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
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