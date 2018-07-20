Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе
Первым выразил возмущение по поводу жеста спортсмена журналист Константин Андрияк. Именно он выложил в Facebook фото, сделанное во время юношеского чемпионата Европы. Вместо того, чтобы порадоваться победе юниоров над сверстниками из Франции (украинская команда выиграла матч со счетом 2:1), автор поста начал рассуждать о том, кто может быть идеалом для спортсмена на Украине.
Его возмутило, что эталоном футболиста для Георгия стал именно Дзюба, а не бельгиец Кевин де Брейне, хорват Лука Модрич или француз Килиан Мбаппе. "Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть идеал футболиста Цитаишвили, то мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее", – написал Андрияк.
Надо отметить, что далеко не все комментаторы поддержали его. Многие обратили внимание автора на то, что следовало бы поблагодарить игрока за забитый гол и победу – а как он его отметил, не так уж и важно. Другие просто потребовали, чтобы журналист "прекратил нагнетать". Более наблюдательные подписчики привели доказательства того, что воинское приветствие форвард российской сборной использовал далеко не первым.
Тем не менее скандал может дорого обойтись Цитаишвили. Ранее из юношеского футбольного клуба "Карпаты" выгнали вратаря Михаила Готру. Он поддержал сборную России в игре с Испанией. Футболист опубликовал в Instagram фото с "усами надежды" и смайликом в виде российского флага.
Георгий Цитаишвили неожиданной популярности вовсе не рад. Он заявил, что некоторые просто не поняли смысл его приветствия. А оправдываться он не намерен, пишет РИА Новости.
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