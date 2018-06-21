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Сборная России по футболу

ЧМ-2018
Сборная России по футболу

Сборная России по футболу попала в финальную стадию чемпионата мира на правах хозяйки турнира. Национальная команда начнет выступление в группе А.

Тренер сборной России по футболу - Станислав Черчесов. Под его руководством команда опустилась в рейтинге FIFA на 56-е место, обновив антирекорд.

Тренерский штаб назвал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионате мира. В команду вошли:

Вратари - Игорь Акинфеев (капитан), Гилерме Алвим Маринато, Владимир Габулов, Андрей Лунев.

Защитники - Владимир Гранат, Владислав Игнатьев, Сергей Игнашевич, Дмитрий Комбаров, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фигейра Фернандес.

Полузащитники - Юрий Газинский, Денис Глушаков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Самедов, Александр Ташаев, Денис Чернышев, Антон Швец.

Нападающие - Артем Дзюба, Антон Заболотный, Алексей Миранчук, Дмитрий Полоз, Федор Смолов (вице-капитан), Федор Чалов.

Матчи сборной России на ЧМ-2018

14 июня, 18:00 мск. Россия - Саудовская Аравия. Стадион "Лужники", Москва.

19 июня, 21:00 мск. Россия - Египет. Стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург.

25 июня, 17:00 мск. Уругвай - Россия. Стадион "Самара Арена", Самара.

Салах вырвал у Черышева заслуженную победу

Салах вырвал у Черышева заслуженную победу
В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогам сезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.   В числе номинантов на звание автора лучшего гола рассматривался футболист сборной России Денис Черышев.

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил, почему в списке нет звезд спорта. Впервые игроки соберутся после чемпионата мира.

Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Самый дорогой игрок в истории России Александр Головин передвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги. Карьера Головина в "Монако" началась с неприятностей.

Черчесов вошел в число лучших тренеров мира

Черчесов вошел в число лучших тренеров мира
ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера года, сообщает НСН.

Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018

Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Денис Черышев стал одним из лучших игроков команды на прошедшем ЧМ-2018.

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
Провокационное видео хорватского футболиста Домагоя Виды и его приятеля Огнена Вукоевича с выкриками украинских националистов осудили не только в России, но и на родине виновников скандала. Однако российские спортсмены все это время предпочитали не высказываться о поступке коллег по цеху. Теперь же нападающий национальной сборной Артем Дзюба нарушил молчание. По словам Дзюбы, выступление хорватов "очень сильно взбесило российских футболистов еще в автобусе".

Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе

Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе
Федор Смолов по окончании чемпионата мира устроил себе отпуск. Футболист укатил на Лазурный Берег Франции. Федор после провального выступления на мундиале решил не привлекать лишний раз внимание к своей персоне и забросил соцсети.

Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе

Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе
Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал "в стиле Дзюбы" – повторив известный жест российского спортсмена.  Первым выразил возмущение по поводу жеста спортсмена журналист Константин Андрияк.

Красавица-жена Дзюбы покорила россиян

Красавица-жена Дзюбы покорила россиян
Возлюбленная футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью и стройностью. Их история любви похожа на сказку. С будущей супругой спортсмен познакомился в 23 года.

Дзюба утер нос Месси

Дзюба утер нос Месси
 Авторитетное издание Sky Sports составило рейтинг лучших игроков прошедшего ЧМ-2018. В списке оказались пять игроков сборной России.  Рейтинг из 50 лучших футболистов на ЧМ-2018 возглавил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, чья команда победила в финале сборную Хорватии со счетом 4:2.

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