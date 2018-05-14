Сборная России по футболу ЧМ-2018

Сборная России по футболу попала в финальную стадию чемпионата мира на правах хозяйки турнира. Национальная команда начнет выступление в группе А.
Тренер сборной России по футболу - Станислав Черчесов. Под его руководством команда опустилась в рейтинге FIFA на 56-е место, обновив антирекорд.
Тренерский штаб назвал расширенный состав сборной России по футболу на чемпионате мира. В команду вошли:
Вратари - Игорь Акинфеев (капитан), Гилерме Алвим Маринато, Владимир Габулов, Андрей Лунев.
Защитники - Владимир Гранат, Владислав Игнатьев, Сергей Игнашевич, Дмитрий Комбаров, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фигейра Фернандес.
Полузащитники - Юрий Газинский, Денис Глушаков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Самедов, Александр Ташаев, Денис Чернышев, Антон Швец.
Нападающие - Артем Дзюба, Антон Заболотный, Алексей Миранчук, Дмитрий Полоз, Федор Смолов (вице-капитан), Федор Чалов.
Матчи сборной России на ЧМ-2018
14 июня, 18:00 мск. Россия - Саудовская Аравия. Стадион "Лужники", Москва.
19 июня, 21:00 мск. Россия - Египет. Стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург.
25 июня, 17:00 мск. Уругвай - Россия. Стадион "Самара Арена", Самара.
В Лондоне прошла церемония вручения ежегодной премии ФИФА
Главный тренер объяснил неожиданный состав команды
Восстановление займет три-четыре недели
Наставник россиян впервые вывел сборную из группы на чемпионате мира
Футболист восстанавливается после тяжелого турнира
Футболисты сборной России возмутились из-за провокации
Игроку cпрогнозировали конец спортивной карьеры
Избранница футболиста не любит светскую жизнь