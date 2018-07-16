Дзюба утер нос Месси
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50 лучших футболистов на ЧМ-2018 возглавил нападающий сборной Франции Килиан
Мбаппе, чья команда победила в финале сборную Хорватии со счетом 4:2. Следом идет
бельгиец Эден Азар, а замыкает тройку форвард Бразилии Неймар. Признанный лучшим
по версии ФИФА хорват Лука Модрич лишь на четвертом месте.
Примечательно, что в списке оказались сразу пять игроков сборной России. На 18-й строчке расположился Артем Дзюба. Он обошел Лионеля Месси (34-е место) и Луиса Суареса (31-е место). 25-е место занял полузащитник Денис Черышев, 30-е – защитник Марио Фернандес, 32-е – хавбек Александр Головин, а 42-е – полузащитник Роман Зобнин.
Топ-10 игроков прошедшего мундиаля выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе (Франция)
2. Эден Азар (Бельгия)
3. Неймар (Бразилия)
4. Лука Модрич (Хорватия)
5. Киран Триппьер (Англия)
6. Антуан Гризманн (Франция)
7. Тибо Куртуа (Бельгия)
8. Поль Погба (Франция)
9. Кевин Де Брейне (Бельгия)
10. Филиппе Коутиньо (Бразилия)
Напомним, что ЧМ-2018 завершился 15 июля игрой между сборными Франции и Хорватии (4:2), которая прошла на московском стадионе "Лужники". Таким образом французы стали двукратными чемпионами мира.
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