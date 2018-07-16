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Спорт

Душещипательные моменты выступления сборной России на чемпионате мира

Артем Дзюба. Фото: GLOBAL LOOK press
Настоящая победа над Саудовской Аравией, вылет Испании с ЧМ-2018 и слезы гордости российских футболистов. Dni.Ru вспомнили наиболее интересные и эмоциональные моменты чемпионата, связанные с отечественной сборной. 
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Начало разгрома: чистое поражение Саудовской Аравии

В тот день на стадионе "Лужники" российская сборная встретилась с командой Саудовской Аравии. Хозяева турнира, которых безжалостно критиковали за скучную и неумелую игру в товарищеских матчах, уже на 12-й минуте открыли счет, пустив мяч в ворота противника (Юрий Газинский). Завершил первую встречу гол со штрафного удара на 95-й минуте. Итог в матче открытия – 5:0 в пользу России.

Дзюба отдал честь Черчесову

Российский нападающий Артем Дзюба спустя минуту после появления на поле во втором тайме в матче с Саудовской Аравией забил гол, отдав тренеру сборной России воинское приветствие. При этом левую руку он положил на голову, так как "к пустой голове руку не прикладывают". Впоследствии Дзюба праздновал таким образом каждый забитый мяч. 

Выход в плей-офф впервые за 32 года: огненная схватка с Египтом

Отечественные футболисты впервые за 32 года вышли в плей-офф чемпионата мира. Важную роль сыграл Марио Фернандес – автор шикарной голевой передачи. Он вступил в борьбу и отвоевал мяч, когда российские футболисты его чуть ли не потеряли. Россия одержала победу в матче против сборной Египта со счетом 3:1.

"Красная фурия" едет домой: сборная России проходит в четвертьфинал

Результат, который показали российские футболисты на встрече со сборной Испании, безоговорочно стал лучшим в истории ЧМ. Россия смогла выйти не только в 1/8, но и прорвалась в 1/4. Команды завершили второй тайм со счетом 1:1. Два дополнительных тайма были отыграны без результата, что привело к серии пенальти. Счет матча был закрыт с результатом 3:4 в пользу России.

Легендарный сейв Игоря Акинфеева

Решающий сейв Игоря Акинфеева, который вывел российскую сборную в 1/4 финала чемпионата мира. По мнению ФИФА, это лучший момент матча. Голкипер сборной России подтвердил высокое мастерство и звание лучшего вратаря. Пользователи интернета предложили поставить памятник "ноге Акинфеева". Фанатская любовь не знает границ: фермер из Ставрополья установил арт-объект из подручных материалов. Постаментом послужили тюки соломы, над которыми высится нога в бутсе с футбольным мячом. 

Самоотверженная игра бразильца за сборную России

Именно Марио Фернандес привел российскую сборную к серии пенальти в игре с хорватскими футболистами. После двух пропущенных голов от Хорватии он подарил нам серию пенальти, в которой сравнял счет за пять минут до конца дополнительного времени. А в решающий момент не смог справиться с волнением и смазал удар, пробив выше ворот. Тренер ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что в конкретном моменте мастерство подвело его. "Это не значит, что в следующий раз в такой же момент он не забьет", – отметил Корнаухов. По мнению многих тренеров и экспертов, Фернандес является самым сильным правым защитником в России. Отечественная сборная проиграла Хорватии в серии пенальти со счетом 3:4.

Гуляет по полю: Федора Смолова жестко раскритиковали за нереализованный пенальти и частую потерю мяча

Как и в предыдущем матче, на встрече с хорватами пришлось бить пенальти. На этот раз удача была не на нашей стороне. Эта серия вымотала душу не только игрокам, но и болельщикам. Смолов пытался пробить в стиле Паненки, и его удар был отбит Субашичем – вратарем вражеской сборной. Следует не гнобить Смолова, а поддержать его, ведь он является частью сборной, которая достойно показала себя на домашнем чемпионате. "Я не снимаю с себя ответственность за незабитый пенальти", – признался Федор. Он вспомнил слова легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана: "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок и часто не реализовывал". 

Мировой ветеран Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры

Защитник сборной России Сергей Игнашевич объявил об уходе из спорта сразу после матча против Хорватии. Об этом он коротко написал в своем Instagram. В его планах  – стать тренером. Напомним, что Сергей согласился вернуться в сборную перед самым чемпионатом мира, так как несколько коллег Игнашевича по амплуа получили травмы. С обороной нужно было что-то делать. Сергей играл против хорватской сборной за неделю до 39-летия. На ЧМ-2018 он два раза реализовал пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. В интервью защитник сборной России заявил, что чувствует радость и успокоение от проделанной работы: "Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером", – рассказал Игнашевич.

Дзюба расплакался прямо перед камерой

Невозможно не упомянуть искреннее интервью Артема Дзюбы, которое он дал Первому каналу после тяжелейшего матча с Хорватией. Российский нападающий поблагодарил за игру команду и всех, кто поддерживал сборную на протяжении всего чемпионата. "Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив", – поделился Дзюба, не сдержав слез. 

Наша сборная покидает чемпионат с высоко поднятой головой и гордостью в сердцах болельщиков. Достойный футбол, который хочется видеть всегда. Игра наших спортсменов подарила болельщикам настоящую эйфорию и убедила в том, что у российского футбола есть будущее. 

Автор: Валерия Нарская16 июля 2018, 10:15
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