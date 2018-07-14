Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов
После страшной травмы главная надежда России во фристайле Мария Комиссарова вместе с мужем Алексеем Чаадаевым отправились в Испанию к некоему врачу Блюму, который обещал им с помощью своей авторской методике поставить парализованную спортсменку на ноги за год. Однако даже спустя четыре года никаких сдвигов регулярные упражнения так и не принесли.
"Были собраны немалые деньги, а именно 28 миллионов рублей. Прошел год и ничего не произошло. Потом мы собирали деньги еще на полгода лечения", – цитирует StarHit Марию Комиссарову. В итоге на лечение были потрачены порядка 500 тысяч евро или 37 миллионов рублей.
"Решили поехать в Мадрид к адвокату. Я подавала иск вместе с еще одним мужчиной, который тоже передвигается на коляске. Именно он изначально привел меня к доктору Блюму. У него ситуация еще хуже: был причинен вред здоровью этими тренажерами, а именно сломан позвонок. Дело идет, как криминал, я выступаю, как свидетель. Его иск, скорее всего, будет рассмотрен быстрее, чем мой", – рассказала спортсменка о своей попытке восстановить справедливость.
Она добавила, что из-за особенностей судебной системы разбирательства дел могут длиться по пять лет, однако чемпионка твердо намерена дойти до конца. "Мы не торопимся, постепенно разбираемся в этом деле", – подчеркнула Мария Комиссарова.
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