Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов

Российская спортсменка Мария Комиссарова, парализованная после страшной травмы на тренировке на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, стала жертвой недобросовестного испанского врача. На его услуги чемпионка потратила порядка 37 миллионов рублей, однако никаких результатов это не привело.

После страшной травмы главная надежда России во фристайле Мария Комиссарова вместе с мужем Алексеем Чаадаевым отправились в Испанию к некоему врачу Блюму, который обещал им с помощью своей авторской методике поставить парализованную спортсменку на ноги за год. Однако даже спустя четыре года никаких сдвигов регулярные упражнения так и не принесли.

"Были собраны немалые деньги, а именно 28 миллионов рублей. Прошел год и ничего не произошло. Потом мы собирали деньги еще на полгода лечения", – цитирует StarHit Марию Комиссарову. В итоге на лечение были потрачены порядка 500 тысяч евро или 37 миллионов рублей.

"Решили поехать в Мадрид к адвокату. Я подавала иск вместе с еще одним мужчиной, который тоже передвигается на коляске. Именно он изначально привел меня к доктору Блюму. У него ситуация еще хуже: был причинен вред здоровью этими тренажерами, а именно сломан позвонок. Дело идет, как криминал, я выступаю, как свидетель. Его иск, скорее всего, будет рассмотрен быстрее, чем мой", – рассказала спортсменка о своей попытке восстановить справедливость.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@chaadaeva_maria) 16 Июн 2018 в 1:46 PDT

Она добавила, что из-за особенностей судебной системы разбирательства дел могут длиться по пять лет, однако чемпионка твердо намерена дойти до конца. "Мы не торопимся, постепенно разбираемся в этом деле", – подчеркнула Мария Комиссарова.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@chaadaeva_maria) 19 Июн 2018 в 12:42 PDT