Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой

В семье парализованной спортсменки Марии Комиссаровой и ее коллеги по соревнованиям Алексея Чаадаева произошло радостное событие. Фристайлистка родила мальчика.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Участница Олимпийских игр в Сочи даже дала небольшое интервью. Спортсменка рассказала, что мальчик появился на свет 15 апреля, его назвали Матвей.

"У нас все хорошо: кушаем, спим и привыкаем друг к другу. Сами роды тоже прошли хорошо и быстро. Леша все это время находился рядом со мной", – цитирует "Спорт-Экспресс" Комиссарову.

Рожала россиянка за границей, в Испании. "Мы живем здесь уже два года. Мне нравится доступная среда, отношение, плюс для малыша подходящий климат", – пояснила Мария.

Сегодня 15 апреля в 10:15 мы стали родителями красивого парня������весом 3040г ростом 51см!!!ураааа Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Апр 15 2017 в 4:08 PDT

Несмотря на травму позвоночника молодая мама планирует ухаживать за малышом без посторонней помощи. "Пока мы с Лешей будем справляться сами. В следующем месяце на несколько дней планирует приехать мой папа, чтобы познакомиться с внуком. Осенью, наверное, приедут Лешины родители. Сами мы пока никуда летать не планируем, с таким малышом это тяжело", – отметила Комиссарова.

Из-за родов Марии пришлось на некоторое время приостановить собственную реабилитацию. "Конечно, по мере возможностей я буду заниматься реабилитацией. Посмотрим, какой у нас сложится режим дня, как будет получаться", – сказала спортсменка.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Фев 12 2017 в 2:20 PST

Напомним, фристайлисты Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев расписались уже после известия о беременности. Возлюбленные поженились на Канарских островах 26 ноября 2016 года.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) Ноя 26 2016 в 3:43 PST

Как писали Dni.Ru, мастер спорта России международного класса упала во время тренировки перед выступлением на Олимпиаде-2014 в Сочи. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника со смещением, и спортсменке пришлось пережить множество операций, чтобы встать с колясочного кресла.