У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг

Российская фристайлистка Марии Комиссарова, которая была парализована ниже пояса после перелома позвоночника, рассказала о здоровье семимесячного сына Матвея. Оказывается, у малыша диагностировали страшное заболевание.

Молодая мать призналась, что переживает за состояние своего сына. У него развился бронхиолит.

"Каждые три-четыре часа дышать через ингалятор. Перечитала все в интернете, пишут, что нужна обязательно госпитализация и что теперь может развиться астма", – жалуется она. Комиссарова переживает, что у ребенка могут начаться осложнения. Чемпионка отважилась лечить малыша в домашних условиях.

Болезнь сына отрицательно сказалась и на спортсменки. Она буквально не может заснуть из-за переживаний. "Слушала дыхание и все думала, какие мы горе родители. Сама тоже не очень себя чувствую", – рассказал Комиссарова.

Публикация от Maria Chaadaeva (Komissarova) (@chaadaeva_maria) Ноя 15 2017 в 3:01 PST

Напомним, фристайлисты Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев расписались уже после известия о беременности. Возлюбленные поженились на Канарских островах 26 ноября 2016 года.

Как писали Dni.Ru, мастер спорта России международного класса упала во время тренировки перед выступлением на Олимпиаде-2014 в Сочи. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника со смещением, и спортсменке пришлось пережить множество операций, чтобы встать с колясочного кресла.