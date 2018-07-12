Мутко спас Черчесова от смерти на костре

Станислав Черчесов не обиделся на россиян за критику сборной перед началом чемпионата мира. Команда ответила не словом, а делом, заявил главный тренер.

Российская команда не смогла бы добиться того результата, который показала на домашнем чемпионате мира, без поддержки Виталия Мутко. Станислав Черчесов уверен, что и ему без помощи вице-премьера не удалось бы продолжить работу на посту главного тренера сборной.

"У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Не знаю, что творилось за моей спиной, но, когда после ряда контрольных матчей все были в гневе от игры и результатов сборной, он был спокоен, верил в нас, и мы продолжали работу. Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре", – заявил специалист.

Россия на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, обыграв в первом матче плей-офф Испанию. Четвертьфинальная игра с хорватами прошла в Сочи. Основное и дополнительное время окончилось вничью – 2:2, в серии пенальти точнее оказались хорватские футболисты. Однако достижение россиян эксперты оценили высоко: наша сборная впервые в истории играла в 1/4 мирового первенства, пишет "Газета.ru".

Вся сборная вышла на сцену в майках с надписью "Играем за вас".



А Игорь Акинфеев сказал очень трогательную речь#ЧМ2018 pic.twitter.com/cTSrrMrqA6 — Тихон Реус (@TihonReys) 8 июля 2018 г.

На неверие общества в силы футболистов в преддверии чемпионата Черчесов не обиделся. Специалист признался, что отнесся к этому спокойно. Специфика процесса подготовки понятна не каждому, а всего рассказать тренер не может. Команда знала, что делала, и ответила не словом, а делом, показав на полях ЧМ-2018, на что способна, заключил наставник.