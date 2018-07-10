Черчесов о поддержке Урганта: Меня не Надежда зовут

Иностранцы могут решить, что главного тренера сборной России по футболу зовут Надежда. Это беспокоит Станислава Черчесова, он просит журналистов выражаться точнее в присутствии коллег из-за рубежа.

Россия – великая страна. Это признали иностранные коллеги Станислава Черчесова. Главный тренер сборной России подчеркивает: организованный Россией чемпионат мира по футболу и игра российской команды развеяли все сомнения зарубежных участников.

"Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реально гордишься тем, как они с тобой разговаривают. И все сомнения, которые у них были, развеялись, все говорят: Россия – великая страна", – сказал Черчесов.

Прокомментировал специалист и вылет команды Германии с ЧМ-2018. Черчесов уверен: несмотря на поражение, немецкая сборная выйдет на новый, более высокий уровень. Он рассказал, что общается с коллегой Йоахимом Левом посредством СМС, но в ближайшее время намерен ему позвонить.

Высказался Черчесов и о флешмобе "Усы надежды", который был организован перед началом чемпионата мира. Специалист отметил, что когда его представляли иностранцам, то называли "нашей надеждой". "Захожу я в комнату, там иностранцы сидят, и меня представляют: это наша надежда". И они так на меня смотрят. Я говорю: ребята, меня не Надежда зовут! Так и здесь – "Усы надежды". Многие понимают по-разному, так что вы, пожалуйста, расшифровывайте", – попросил тренер в эфире Первого канала.

Флешмоб "Усы надежды", посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими усами, запустил ведущий телеканала Иван Ургант. В своем вечернем шоу он призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в Instagram с хештегом #усынадежды.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала. В этом матче она уступила Хорватии (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 – по пенальти). Тем не менее для национальной команды этот результат стал лучшим в новейшей истории, что высоко оценили и болельщики.

Станислав Черчесов признался, что встреча с болельщиками, которая прошла 8 июля в фан-зоне на Воробьевых горах, была ему очень приятна. Фанаты сборной были вместе с футболистами весь турнир, игроки и тренер благодарны им за огромную поддержу. Она проявилась еще раз в огромной толпе, которая собралась, чтобы приветствовать свою команду.