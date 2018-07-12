Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018
Полуфинал обернулся очередной сенсацией на мундиале – сборная Хорватии обыграла Англию в дополнительное время и в заключительном матче первенства встретится с Францией. Однако эта победа обрадовала не всех поклонников футбола.
По словам бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова, англичане проиграли сами себе. Вместе с тем он отметил трусость хорватов.
"Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте", – написал Радимов в Twitter. По его словам, ЧМ-2018 не заслуживает такого финала: "Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты!"
С ним не согласен главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он назвал победу хорватов потрясающей.
"Я считаю, что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная внутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть повод плакать сегодня, но также есть повод для оптимизма. Команда у них молодая, они серьезно выросли сегодня", – заявил Моуринью в эфире RT.
Экс-игрок хорватской сборной Младен Бартулович удивился, откуда у команды столько сил, ведь она снова играла в дополнительное время. "До этого две битвы по 120 минут выдержали. Что характерно, в плане физики сборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу", – заявил он.
Один из лучших защитников в истории английского футбола Рио Фердинанд пояснил, что Хорватия оказалась сильнее благодаря опыту. "Думаю, опыт был ключевым фактором сегодня. У хорватов титулованные игроки", – сказал он.
В финале 15 июля сборная Хорватии встретится с командой Франции, которая в своем полуфинальном матче обыграла Бельгию (1:0). Матч начнется в 18:00 на московском стадионе "Лужники".
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