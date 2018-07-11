Хорватия вышла в финал ЧМ-2018

В "Лужниках" прошел полуфинальный матч чемпионата мира–2018, в рамках которого встречались Хорватия и Англия. Путевку в заключительную стадию турнира вырвали хорваты в овертайме.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Первыми забили англичане, открыв счет на 5-й минуте встречи. Хорваты смогли сравнять лишь во втором тайме, на 68-й минуте. Так игра перешла в овертайм, где удача улыбнулась подопечным Златко Далича. На 109-й минуте Марио Манджукич забил гол и подарил своей команде возможность побороться за звание чемпиона мира по футболу.
В финальном матче мундиаля встретятся Хорватия и Франция. Игра пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Начало матча в 18:00.
The 2018 FIFA #WorldCupFinal:— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 11 июля 2018 г.
���� @FrenchTeam vs @HNS_CFF ����#WorldCup pic.twitter.com/r7EwuZXLpw
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