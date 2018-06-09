Беременная жена осталась дома: кураж Овечкина в клубе сняли на видео

После завоевания хоккеистами из "Вашингтон Кэпиталз" Кубка Стэнли Александр Овечкин и остальные участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из клубов Лас-Вегаса. Видео с празднования триумфа попало в Сеть.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли. Судя по опубликованным кадрам, спортсмена до сих пор не отпускают эмоции.

Торжество прошло, как говорят в народе, на широкую ногу. Овечкин поднялся на сцену ночного клуба в Лас-Вегасе, где выступал известный голландский диджей Tiësto, и начал демонстрировать отдыхающим трофей.

Очевидцы отметили, что спортсмен с первых минут зажег толпу под танцевальные хиты. Всегда сопровождавшая хоккеиста на подобных мероприятиях Анастасия Шубская в клубе замечена не была. Пользователи Сети посчитали, что беременная жена Овечкина осталась дома.

Александр Овечкин проделал долгий путь к триумфу, который длился 13 лет. Спортсмен дебютировал в НХЛ 5 декабря 2005 года – 4567 дней назад. За это время он сыграл 1124 матча, забросил 668 шайб и отдал 571 голевую передачу, пишет Eg.Ru.

Публикация от Karolina (@karolinahaag) 8 Июн 2018 в 3:04 PDT

Стоит отметить, что радость хоккеиста разделили не все россияне. Некоторые пользователи Сети набросились на спортсмена, припомнив ему скандалы и различные высказывания.

Однако за Овечкина незамедлительно вступилась его мать, сообщает "Чемпионат.com". Она прокомментировала победу сына и ответила критикам.

"Честно говоря, я очень горжусь ребятами – Овечкиным, Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что такой-то и сякой-то. Так вот пускай они закроют рты. Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!" – заявила Татьяна Овечкина.

Женщина отметила вклад сына в хоккей. "Из года в год он становится лучшим. Это дорогого стоит, поэтому еще раз повторю: он прославляет наш хоккей", – резюмировала она.

Alexander Ovechkin is finally a champion! pic.twitter.com/WWPvWiwUAp — Athlete Swag (@AthleteSwag) 8 июня 2018 г.

Напомним, что клуб "Вашингтон Кэпиталз", в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

