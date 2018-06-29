Стала известна худшая сборная ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу после окончания группового этапа покидают 16 команд, Худшей из них оказалась сборная Перу.

Чемоданы упаковали, кроме Панамы, сборные Саудовской Аравии, Ирана и Марокко, Перу и Австралии, Нигерии и Исландии, Сербии и Коста-Рики, Южной Кореи, Туниса, Сенегала, Египта. Не смогли пробиться в плей-офф поляки и даже команда Германии.

Футболисты из Панамы продемонстрировали на турнире удручающие показатели. Во-первых, они покинули ЧМ, не заработав ни единого очка. В этом "достижении" с ними сравнялся Египет, но египтяне обошли панамцев по соотношению забитых и пропущенных мячей.

Сборная Панамы в трех матчах не смогла набрать ни одного очка. В игре с командой Бельгии в Сочи южноамериканцы уступили соперникам со счетом 3:0. Разгромное поражение потерпели в Нижнем Новгороде от Англии – 6:1. В матче с Тунисом в Саранске они пропустили три мяча и забили один.

В 1/8 финала сыграют следующие пары: Испания – Россия (1 июля, Москва, "Лужники"), Хорватия – Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия – Мексика (2 июля, Самара), Бельгия – Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Швеция – Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия – Англия (3 июля, Москва, "Спартак"), Франция – Аргентина (30 июня, Казань), Уругвай — Португалия (30 июня, Сочи).

Добавим, что король Испании намерен лично поддержать сборную своей страны во время матча с Россией 1 июля. За наших будет болеть Владимир Путин. Посетит ли российский президент стадион – пока не известно, пишут "Известия".