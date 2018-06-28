Определены все участники плей-офф ЧМ-2018

Команда из Южной Америки обыграла национальную сборную Сенегала. Игра, прошедшая в Самаре, закончилась со счетом 1:0.
Это позволило Колумбии занять первое место в группе и выйти в 1/8 финала. Матч стадии плей-офф состоится в Москве на стадионе "Спартак" 3 июля. Соперник колумбийцев еще не определен, передает RT.
Также из группы H дальше прошла Япония, хоть азиатская команда и проиграла полякам со счетом 1:0. Ранее набранные очки позволили японцам продолжить участие в турнире.
Ранее в 1/8 финала вышли сборные Уругвая, России, Испании и Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии.
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