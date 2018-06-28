"Гостеприимство или проституция": Россию расколола секс-революция на ЧМ-2018

Очень тесная "дружба народов", возникшая на почве любви к футболу между российскими девушками и гостями мундиаля из других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.

Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с любым, другие уверены, что своим непристойным поведением они позорят себя и страну.

Высказался о стереотипах в российском обществе главный редактор Sports.ru Юрий Дудь. Он обратил внимание, что пользователи Сети в своих суждениях противоречивы. Они "жестко обожают" темнокожих звезд спорта, но это не мешает им испытывать "жесткую брезгливость" к соотечественницам, которые встречаются с иностранцами.

По словам видеоблогера, русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который им понравится. Журналист пояснил, что россиянкам иностранцы кажутся более привлекательными, так как держат себя в хорошей физической форме даже в зрелости. Кроме того, "от них вкусно пахнет" и они знают другие цвета в одежде, кроме черного.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 26 Июн 2018 в 12:43 PDT

Объясняется происходящее и тем, что в Европе красивых женщин меньше, чем у нас, и за них идет жесткая конкуренция. "Кроме того, у иностранцев может быть материальное положение лучше, чем у мужчин из России", – заявил Дудь. При этом он подчеркнул важность средств для предохранения.

"Сноб" опубликовал колонку о том, что ЧМ-2018 спровоцировал сексуальную революцию в России. По словам автора статьи Арины Холиной, "русским теперь никто не дает". По ее мнению, проблема не в том, что у русских мужчин вялый темперамент или сниженная потенция. Дело в ментальности. "Сноб" пишет, что наши парни то наглые и патриархальные, то печальные и заторможенные. "Хорошая новость в том, что русским девушкам явно очень нравится секс. Просто не с высокомерными занудами, которые по большей части мастурбируют на собственную крутость", – считает Холина. Она отметила, что теперь россиянам надо постараться, чтобы их снова захотели. В свою очередь "Московский Комсомолец" придерживается резко критичного мнения о поведении россиянок.

Журналист Платон Беседин написал колонку под названием: "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Более того, он называет "впавших в сексуальную горячку" россиянок "паршивыми овцами", которые портят все стадо.

По словам Беседина, происходящее — результат тотального преклонения перед Западом. "Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи", – говорит он. Автор статьи отмечает, что у россиянок вычеркнуты из сознания понятия стыда, морали и нравственности.

Тем временем специалисты метапоиска momondo.ru выяснили, кто из болельщиков на мировом первенстве по футболу больше всего готов к роману за границей. Оказалось, что больше всего любят флиртовать поляки. Второе место в рейтинге заняли бразильцы, третье – аргентинцы. Самыми "холодными" эксперты назвали японцев и южнокорейцев.